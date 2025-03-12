«‎Патриот, улыбайся!» Появилось видео с нашим десантом в трубе во время секретной подземной операции

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал видео, снятое российскими бойцами в пустой газовой трубе, по которой они пробрались в тыл к ВСУ в Судже Курской области, что позволило нанести по вражеским позициям сокрушительный удар и освободить город.

ВС РФ в пустой газовой трубе во время операции «Поток». Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Кадры из той самой газовой трубы, по которой пробирались в тыл противника бойцы ВС РФ в ходе знаменитой операции «Поток». Она вошла в историю как одна из самых смелых и эффективных, благодаря которой наши войска сумели прорвать оборону ВСУ. В ней также принимали участие бойцы спецназа «АХМАТ» МО РФ, в частности, парни из группы «Аида», — пояснил Кадыров.