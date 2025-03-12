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12 марта, 11:43

«‎Патриот, улыбайся!» Появилось видео с нашим десантом в трубе во время секретной подземной операции

Кадыров показал видео из газовой трубы во время операции по освобождению Суджи

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал видео, снятое российскими бойцами в пустой газовой трубе, по которой они пробрались в тыл к ВСУ в Судже Курской области, что позволило нанести по вражеским позициям сокрушительный удар и освободить город.

ВС РФ в пустой газовой трубе во время операции «Поток». Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Кадры из той самой газовой трубы, по которой пробирались в тыл противника бойцы ВС РФ в ходе знаменитой операции «Поток». Она вошла в историю как одна из самых смелых и эффективных, благодаря которой наши войска сумели прорвать оборону ВСУ. В ней также принимали участие бойцы спецназа «АХМАТ» МО РФ, в частности, парни из группы «Аида», — пояснил Кадыров.

Он также отметил мужество командира отряда «Аид», который показал себя как стратег и лидер, сумев организовать действия сослуживцев чётко и слаженно. На кадрах бойцы сидят в трубе, уже прибыв к заданной точке под Суджей и ожидая приказа к наступлению. Военнослужащее не падают духом, не показывают своих страхов и поддерживают друг друга. Настоящие Герои России!

«Было темно, грязно и чумазо»: Российские солдаты рассказали подробности операции «Поток»
«Было темно, грязно и чумазо»: Российские солдаты рассказали подробности операции «Поток»

Напомним, российские военные разработали план, как попасть в тыл к ВСУ и освободить Суджу в Курской области, где засели порядка 10 тысяч бойцов противника. Из газовой трубы был выкачан опасный газ, закачан кислород и туда зашли 800 солдат ВС РФ. В замкнутом пространстве наш десант провёл несколько суток и прошёл по трубе 15 километров, после чего застал противника врасплох и разгромил. Операция получила название «Поток». 12 марта российские бойцы подняли флаг РФ над зданием городской администрации Суджи.

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Татьяна Миссуми
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