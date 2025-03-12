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Регион
12 марта, 06:28

Наша армия водрузила российский флаг на здание администрации Суджи

Военнослужащие ВС РФ возвратили российский флаг на здание администрации Суджи. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале журналист Владимир Соловьёв.

Солдаты ВС РФ устанавливают флаг. Видео © Telegram / Соловьёв

«Наши парни из 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 2-ой бригады спецназа вернули российский флаг на здание администрации Суджи!», — написал он.

Российские военные дошли до здания администрации Суджи
Российские военные дошли до здания администрации Суджи

Напомним, что российская армия зашла в Суджу только вчера. Солдаты катком проехались по украинским боевикам, которые в панике пытались выбраться из окружения. По словам военного блогера, город уже освобождён в административных границах, а зачистить осталось лишь пригороды.

Обложка ©

Shutterstock /FOTODOM / Natalya Rozhkova

Владимир Озеров
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