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Регион
11 марта, 11:38

Оставшийся без связи гарнизон ВСУ трижды за ночь пытался вырваться из «‎котла» в Судже

Mash: ВСУ трижды за ночь пытались сбежать из кольца окружения в Судже

Подразделения ВСУ, сосредоточенные в Судже Курской области, трижды за ночь пытались выскользнуть из окружения, однако из-за сильных проблем с коммуникацией — безуспешно. За прошедшую ночь ВС РФ ещё сильнее сжали кольцо вокруг города. Об этом сообщает Mash.

Боевая работа ВС РФ в Суджанском районе. Видео © Telegram / Mash

Кольцо окружения Суджи сократилось до 2 км. Российские бойцы говорят, что ВСУ пытаются отойти организованно, но большинство украинских бойцов просто засели в домах, ожидая указов командования. Однако в ответ из их раций слышится только тишина, поскольку у них нет связи. Кроме того, около 50 украинских солдат были захвачены в плен.

Вдоль трассы Коренево — Суджа российские десантники продолжают развивать наступление. Им необходимо выйти к границам района Заолешенки, чтобы не дать противнику выбраться из города. В настоящее время под контролем ВСУ остаются Суджа, сёла Гоголевка, Гуево и Горналь, а также деревня Рубанщина.

Алаудинов заявил, что зачистка позиций ВСУ вокруг Суджи почти завершена
Алаудинов заявил, что зачистка позиций ВСУ вокруг Суджи почти завершена

Главком ВСУ Сырский, кстати, настроен весьма позитивно, в отличие от своих солдат. Он называет отчаянное бегство украинских войск «манёвром на выгодные рубежи обороны». Оно не удивительно, ведь связи у Киева с ними никакой нет, а в Судже среди боевиков царит полный хаос, поскольку они стараются вырвать из окружения. Тем временем ВС РФ зашли в город.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Владимир Озеров
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