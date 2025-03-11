Оставшийся без связи гарнизон ВСУ трижды за ночь пытался вырваться из «‎котла» в Судже

Подразделения ВСУ, сосредоточенные в Судже Курской области, трижды за ночь пытались выскользнуть из окружения, однако из-за сильных проблем с коммуникацией — безуспешно. За прошедшую ночь ВС РФ ещё сильнее сжали кольцо вокруг города. Об этом сообщает Mash.

Боевая работа ВС РФ в Суджанском районе. Видео © Telegram / Mash

Кольцо окружения Суджи сократилось до 2 км. Российские бойцы говорят, что ВСУ пытаются отойти организованно, но большинство украинских бойцов просто засели в домах, ожидая указов командования. Однако в ответ из их раций слышится только тишина, поскольку у них нет связи. Кроме того, около 50 украинских солдат были захвачены в плен.