Алаудинов заявил, что зачистка позиций ВСУ вокруг Суджи почти завершена

Армия России в результате спецоперации по проникновению в тыл ВСУ по газопроводной трубе, позволившей разгромить украинские подразделения в Суджанском районе Курской области, выбила украинские подразделения почти из всех населённых пунктов близ районного центра. Под контролем противника остаются всего два-три н.п. вблизи Суджи, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.