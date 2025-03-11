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Регион
11 марта, 10:32

Алаудинов заявил, что зачистка позиций ВСУ вокруг Суджи почти завершена

Алаудинов: Неосвобождёнными остаются 2-3 населённых пункта в районе Суджи

Армия России в результате спецоперации по проникновению в тыл ВСУ по газопроводной трубе, позволившей разгромить украинские подразделения в Суджанском районе Курской области, выбила украинские подразделения почти из всех населённых пунктов близ районного центра. Под контролем противника остаются всего два-три н.п. вблизи Суджи, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

ВС РФ смогли прорвать оборонительные позиции противника, завязав активные бои в тылу украинских подразделений. Это позволило нарушить всю систему управления обороной противника.

«Теперь мы можем констатировать, что кроме двух-трёх населённых пунктов вокруг Суджи все остальные населённые пункты перешли под контроль российских войск»,цитирует Алаудинова ТАСС.

Хинштейн навестил бойцов, которые ползли по газовой трубе в тыл врага под Суджей
Хинштейн навестил бойцов, которые ползли по газовой трубе в тыл врага под Суджей

Напомним, на 8 марта в Судже располагались порядка 10 тысяч военнослужащих ВСУ. В свою очередь, российскому спецназу удалось провести грамотную операцию по выходу в тыл противника: 800 бойцов ВС РФ прошли 12 километров по газопроводной трубе, откуда предварительно был откачан газ, и атаковали украинские позиции в районном центре. В операции участвовали бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны», штрумгруппы «Восток», группы Аида спецназа «Ахмат» и 11-й бригады ВДВ. Им пришлось провести в трубе несколько дней и, как отметил токсиколог, пойти на серьёзные риски для себя — ведь в таких условиях можно легко отключиться или даже впасть в кому.

Раскрыты потери загнанных в клещи частей ВСУ в Курской области
Раскрыты потери загнанных в клещи частей ВСУ в Курской области
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Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Юрий Лысенко
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