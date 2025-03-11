Раскрыты потери загнанных в клещи частей ВСУ в Курской области

Украинские войска за последние сутки потеряли более 270 военных в Курской области. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, три бронетранспортёра, восемь боевых бронированных машин», — говорится в сообщении.

Также противник лишился двух САУ Paladin американского производства, орудия полевой артиллерии, пусковой установки ЗРК «Бук-М1», 11 пунктов управления БПЛА, двух складов боеприпасов и 20 автомобилей. В плен сдались 12 украинских военных.

Общие потери ВСУ в Курской области. Фото © Минобороны России