Раскрыты потери загнанных в клещи частей ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 270 военных
Украинские войска за последние сутки потеряли более 270 военных в Курской области. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, три бронетранспортёра, восемь боевых бронированных машин», — говорится в сообщении.
Также противник лишился двух САУ Paladin американского производства, орудия полевой артиллерии, пусковой установки ЗРК «Бук-М1», 11 пунктов управления БПЛА, двух складов боеприпасов и 20 автомобилей. В плен сдались 12 украинских военных.
Общие потери ВСУ в Курской области. Фото © Минобороны России
Общие потери ВСУ за время боёв в Курской области составляют до 66550 военных, 391 танк, 311 БМП, 272 БТР, 2181 ББМ, 2403 автомобиля, 542 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки РСЗО (13 HIMARS и семь MLRS американского производства), 26 пусковые установки ЗРК, ЗСУ, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 55 единиц инженерной и другой техники (23 инженерные машины разграждения, одна установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина,14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина), 2403 автомобилей.
8 марта стало известно, что ВС РФ начали наступление на оккупированную ВСУ Суджу. Всего за сутки нашим бойцам удалось достичь окраин города. Российские военные вернули под контроль промзону на окраине города, а также провели героическую операцию «Поток» («Труба»), пробравшись к Судже по газовой трубе, из которой предварительно выкачали газ, и атаковав ВСУ.
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