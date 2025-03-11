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Специальная военная операция (СВО)
СВО

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Регион
11 марта, 08:55

Российские военные освободили 12 населённых пунктов в Курской области

Российские войска освободили 12 населённых пунктов в Курской области, об этом рапортует Минобороны РФ. Это Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.

Всего освобождено более 100 квадратных километров территории Курской области.

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А ранее в Курской области росссийские военные провели героическую операцию «Поток»: 800 российских солдат пробрались к Судже по газовой трубе, из которой был предварительно выкачан газ, и атаковали отряды ВСУ. Нашим парням пришлось пройти по трубе 12 километров, всего в замкнутом пространстве военные провели около 4 дней. Украинские бойцы не ожидали удара в тыл и начали спешно оставлять позиции. 11 марта стало известно об освобождении промышленной зоны города Суджа.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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