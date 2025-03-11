А ранее в Курской области росссийские военные провели героическую операцию «Поток»: 800 российских солдат пробрались к Судже по газовой трубе, из которой был предварительно выкачан газ, и атаковали отряды ВСУ. Нашим парням пришлось пройти по трубе 12 километров, всего в замкнутом пространстве военные провели около 4 дней. Украинские бойцы не ожидали удара в тыл и начали спешно оставлять позиции. 11 марта стало известно об освобождении промышленной зоны города Суджа.