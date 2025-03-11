«Массово бегут»: Гарнизон ВСУ в Судже охватила паника после потери связи с Киевом
Группировка ВСУ в Судже потеряли связь с командованием в Киеве, солдаты бегут
Сосредоточенные в Судже солдаты ВСУ больше не могут связаться с командованием в Киеве, среди солдат паника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Солдаты ВСУ, утратившие связь с киевским командованием, уже вторые сутки массово бегут из районного центра, попадая под удары наших артиллеристов и операторов БПЛА», — рассказал собеседник агентства.
Хаотично убегающих боевиков отстреливают одного за другим, однако они цепляются за любой шанс спастись, поскольку из окружения отступать уже некуда. Ожесточённые бои продолжаются в лесных массивах Суджанского района. ВС РФ стремительно прорываются на всех участках, заставляя солдат ВСУ бросать опорные пункты.
Армии России осталось выкорчевать сам корень украинского вторжения, выбив ВСУ из Суджи. Промзону в городе нашим солдатам уже удалось освободить. За одни сутки в Курской области Украина потеряла 270 бойцов. Российские войска установили контроль над путями снабжения украинских боевиков, что делает их положение ещё более скверным. Началом паники ВСУ стало внезапное появление ВС РФ из трубы газопровода в Судже.
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