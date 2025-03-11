«‎Массово бегут»: Гарнизон ВСУ в Судже охватила паника после потери связи с Киевом

Сосредоточенные в Судже солдаты ВСУ больше не могут связаться с командованием в Киеве, среди солдат паника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Солдаты ВСУ, утратившие связь с киевским командованием, уже вторые сутки массово бегут из районного центра, попадая под удары наших артиллеристов и операторов БПЛА», — рассказал собеседник агентства.