Это конец: ВСУ потеряли линии снабжения в Курской области

В Вооружённых силах Украины признали, что российские войска контролируют ключевые маршруты снабжения в Курской области, что создаёт серьёзные трудности для украинских военных. Об этом сообщил один из военнослужащих 82-й бригады ВСУ в интервью американскому изданию Washington Post.