Это конец: ВСУ потеряли линии снабжения в Курской области
WP: Бойцы ВСУ заявили о потере линий снабжения в Курской области
В Вооружённых силах Украины признали, что российские войска контролируют ключевые маршруты снабжения в Курской области, что создаёт серьёзные трудности для украинских военных. Об этом сообщил один из военнослужащих 82-й бригады ВСУ в интервью американскому изданию Washington Post.
«Ситуация сложная, поскольку они контролируют наши пути снабжения», — отметил собеседника издания. Другой украинский солдат добавил, что российские силы оказывают давление с различных направлений.
На днях, 8 марта, ряд западных СМИ сообщили о трудностях, с которыми сталкиваются украинские войска в Курской области. Британская газета Telegraph сообщила, что около 10 тысяч украинских солдат могут оказаться под угрозой окружения. Американское издание New York Post, ссылаясь на свои источники, указало на то, что украинские войска могут быть вынуждены покинуть этот регион в течение ближайших двух недель.
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