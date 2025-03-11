Новости СВО. ВС РФ освободили Косицу и Малую Локню, наступление ВСУ в Торецке сорвалось, США унизили Зеленского, 11 марта Армия России освобождает посёлки в Курской области, продвигается в Днепропетровской области, Зеленский извинился перед Трампом и поехал на переговоры в Саудовскую Аравию — дайджест Life.ru. 10 марта, 21:07 Артиллерийская установка «Гиацинт» во время боевой работы в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Донецкая Народная Республика, 11 марта

ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в Торецке. Военный аналитик Юрий Подоляка утверждает, что успехов у них там нет.

— Введённые в город наши новые силы сейчас обернули вспять «успехи» противника в северной части города. При этом контролем их присутствие в этой части назвать трудно. Правильнее будет говорить, что они контролируют несколько зданий в некоей точке, из которых их периодически выколупывают, — пишет он.

Танкисты поддерживают наступательные действия штурмовых подразделений в районе населённого пункта Часов Яр в ДНР. Видео © Telegram / mod_russia

Военкор Евгений Поддубный сообщил, что под Покровск киевским командованием переброшены новые подразделения беспилотной авиации. По его словам, для них БПЛА — это решающая сила, которая способна замедлить продвижение ВС РФ. Тем временем Армия России вошла в Днепропетровскую область. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявляет, что противник перебросил на это направление иностранных наёмников.

Курская область, 11 марта

В Министерстве обороны подтвердили освобождение в Курской области Косицы, Малой Локни и Черкасского Поречного. Предварительно, флаг России вернулся в Колмаковку, Бондаревку, Мартыновку. За сутки ВСУ потеряли более 340 человек, а также технику, в том числе американские БМП Bradley и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. До полного освобождения Курской области осталось взять 18 населённых пунктов.

В Малой Локне бойцы 9-го полка ВС РФ забрали тело погибшего здесь командира с позывным Отмель.

— В августе прошлого года он руководил подразделениями на этом рубеже, но погиб, не дав полностью замкнуть кольцо вокруг колонии, в которой держали оборону его бойцы, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

В Европе стали понимать, как быстро ВСУ теряют в Курской области позиции, на которые Киев хотел поменять утраченные территории. Австрийский военный аналитик полковник Маркус Рейснер считает, что украинская группировка получила приказ на отступление, но осуществить это проблематично.

— Теперь всё зависит от того, смогут ли ВСУ организованно отступить и смогут ли их поддержать собственные резервные силы. Если ни того, ни другого не произойдёт, русские действительно могут просто продвигаться дальше, пока не выстроят стабильную линию обороны, — отметил полковник.

Дроноводы ликвидировали большую группу боевиков ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

Польский журналист Кшиштоф Подгурский пишет, что украинские боевики, находящиеся в Судже, запаниковали и началось хаотичное бегство. Пришлось даже бросить технику. Он также обратил внимание на героизм наших штурмовиков: — Бойцы Армии России проявили типичный для русского/советского характер, который велит им идти до конца, — отметил он.

Некоторым вэсэушникам не удалось сбежать из Курской области, и они оказались в плену. В хуторе Ивашковском в руки российских бойцов попал афроамериканец.

Про ситуацию в Курской области заговорил и главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, всё под контролем и его подчинённые якобы просто «осуществляют своевременные меры по манёвру на выгодные рубежи обороны». Авторы канала «Военная хроника» предполагают, что так он пытается минимизировать ущерб для собственной репутации.

ВСУ паникуют после моратория на разведданные

Издание Time пообщалось с украинскими военными и гражданскими чиновниками и выяснило, как указ Трампа на запрет передачи разведывательных данных сказался на Украине. Больше всего проблем возникло в Курской области.

— В результате паузы в передаче разведданных погибли сотни украинцев. Это действительно принесло противнику преимущество на линии фронта, — рассказал американским журналистам офицер ВСУ.

Кроме того, противник потерял возможность наносить удары большой и средней дальности. Оказалось, что компания Maxar Technologies больше не даёт украинцам спутниковые снимки.

— Разведка ряда европейских стран поспешила заполнить брешь, оставленную администрацией Трампа. Но чтобы наладить работу заново, потребуется время, и в ближайший период они вряд ли восполнят выпавшие возможности США, — пришли к выводу авторы статьи.

Зеленский извинился перед Трампом и поехал на переговоры

Глава киевского режима Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо, в котором принёс извинения за инцидент в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в эфире Fox News. Для Зеленского это большое унижение, но ради оружия и денег США он готов на всё. Зеленский уже прибыл в Саудовскую Аравию, где 11 марта должны состояться украинско-американские переговоры. CNN со ссылкой на осведомлённый источник утверждает, что представители Белого дома на этой неделе встретятся отдельно с коллегами из России и Украины в Саудовской Аравии.

Bild называет условие, при котором возобновляются поставки американского оружия на Украину. На решение президента США повлиял конфликт в Белом доме. Кроме того, возможно, что бывший бизнесмен помнит, как украинский актёр отказал ему в помощи в 2020 году, когда тот просил компромат на Джо Байдена.

— Говорят, что за закрытыми дверями Трамп хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины! Как? Политическим давлением. Пока 47-летний политик находится у власти, у Киева не будет нового американского оружия, — пишут немецкие журналисты.

Таким образом хозяин Белого дома поставил главаря киевского режима в неудобное положение. Теперь Зеленскому придётся доказать свою любовь к украинцам, чтобы им дали оружие. Но этого не произойдет, так как отказ от власти может как поставить точку в политической карьере, так и угрожать жизни. Слишком много Зеленский знает.

Авторы Даниил Черных