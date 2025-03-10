Российские войска вошли в Днепропетровскую область Украины в процессе боевых действий за Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Виктор Водолацкий, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

«Мы взяли Красноармейск в жёсткие клещи, с южной стороны уже вышли на территорию Днепропетровской области. Там сегодня переброшены дополнительные формирования и ВСУ, и нацбатальонов, и, самое главное, так называемых наёмников. Это, в принципе, те же самые регулярные подразделения из Франции, Англии, Германии, которые сегодня воюют на стороне режима Зеленского», — уточнил он в беседе с ТАСС.