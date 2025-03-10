Российские военные зашли в Днепропетровскую область в ходе боев за Красноармейск
Российские войска вошли в Днепропетровскую область Украины в процессе боевых действий за Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Виктор Водолацкий, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
«Мы взяли Красноармейск в жёсткие клещи, с южной стороны уже вышли на территорию Днепропетровской области. Там сегодня переброшены дополнительные формирования и ВСУ, и нацбатальонов, и, самое главное, так называемых наёмников. Это, в принципе, те же самые регулярные подразделения из Франции, Англии, Германии, которые сегодня воюют на стороне режима Зеленского», — уточнил он в беседе с ТАСС.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска освободили село Агроном в Суджанском районе Курской области в результате успешной подземной операции. Бойцы 30-го мотострелкового полка и 11-й бригады, а также добровольцы из объединения «Ветераны» провели зачистку населённого пункта от ВСУ. Операция была поддержана интенсивным огнём из РСЗО «Град».
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