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Специальная военная операция (СВО)
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Регион
10 марта, 10:28

Армия России освободила курское село Агроном и завершила операцию «Труба»

Российские военные освободили село Агроном в Суджанском районе Курской области после успешной подземной операции. По данным SHOT, сам манёвр «Труба» успешно завершён.

Видео © SHOT

Населённый пункт Агроном зачистили от ВСУ бойцы 30 мотострелкового полка и 11-й бригады с добровольцами «Ветеранов». Село было взято под контроль при поддержке шквального огня РСЗО «Град».

Как уже сообщал Life.ru, более 800 добровольцев и военнослужащих стали участниками операции по проникновению в тыл украинских войск в оккупированной Судже через пустую трубу газопровода. Благодаря этому уникальному манёвру численность боевиков ВСУ в городе удалось уменьшить на одну треть.

«Чистый героизм»: Подземная операция «Труба» изменила ход боёв за Суджу и вынудила ВСУ бить по своим
«Чистый героизм»: Подземная операция «Труба» изменила ход боёв за Суджу и вынудила ВСУ бить по своим
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Андрей Бражников
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