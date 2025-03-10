Российские военные освободили село Агроном в Суджанском районе Курской области после успешной подземной операции. По данным SHOT , сам манёвр «Труба» успешно завершён.

Населённый пункт Агроном зачистили от ВСУ бойцы 30 мотострелкового полка и 11-й бригады с добровольцами «Ветеранов». Село было взято под контроль при поддержке шквального огня РСЗО «Град».

Как уже сообщал Life.ru, более 800 добровольцев и военнослужащих стали участниками операции по проникновению в тыл украинских войск в оккупированной Судже через пустую трубу газопровода. Благодаря этому уникальному манёвру численность боевиков ВСУ в городе удалось уменьшить на одну треть.