«Чистый героизм»: Подземная операция «Труба» изменила ход боёв за Суджу и вынудила ВСУ бить по своим

Военная операция «Труба» в Судже стала достаточно сложной задачей для Российской армии, потому что парни за два дня прошли больше 15 километров с противогазами. При этом в самой трубе находилось большое количество парней, которые тащили тяжёлое вооружение и патроны. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил Life.ru, что такой поступок Российской армии является чистым героизмом, который изменил ход боёв.

«Труба» — это будто что-то плохое, когда говорят «совсем дело труба». Здесь получилось всё наоборот. У нас уже был такой опыт, при взятии Авдеевки, когда расчистили трубопровод и зашли в тыл к врагу. Там, правда, расстояние было маленькое, и это был не газопровод, то есть не было скопления газа. Здесь всё-таки отравляющий момент», — объяснил Дандыкин.

Военная операция ВС РФ шокировала противника, а добровольцы, которые отправились в трубу, прекрасно понимали, что это всё очень рискованно и смертельно опасно, но всё равно согласились, заметил собеседник Life.ru. По его словам, украинская армия настолько опешила после появления наших парней, что даже начала наносить ракетные удары по позициям своих подразделений.

«Это уникальное явление, уникальная операция. Я надеюсь, что об этом потом и песню споют, и фильм снимут. Ничего не надо придумывать, кстати», — заключил Дандыкин.