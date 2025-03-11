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Специальная военная операция (СВО)
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Регион
11 марта, 07:30

Одно поражение за другим: Силы ВСУ трещат под массированным наступлением Армии РФ в Курской области

Военкор Хадая: ВС РФ ведут массированное наступление на всех участках на Курщине

Армия России ведёт массированное наступление на всех участках фронта в Курской области, планомерно вытесняя врага из приграничного региона. Ситуация для ВСУ резко ухудшается. В ходе ожесточённых боёв с ВС РФ украинские войска терпят одно поражение за другим.

«Российские войска ведут массированное наступление на всех участках фронта в Курской области. В ходе ожесточённых боёв подразделения ВСУ терпят одно поражение за другим», — говорится в материале военкора RT Саргона Хадая.

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События в Курской области развиваются с молниеносной скоростью. Армия России выбивает последние силы ВСУ из региона. Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских войск в Курской области.

Знаковой стала операция «Поток», включавшая скрытное проникновение в тыл противника через трубопровод в Курской области, ранее использовавшийся для транспортировки газа в Европу. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что эта операция станет частью учебников по истории.

Российские войска успешно соединились с подразделениями операции «Поток»
Российские войска успешно соединились с подразделениями операции «Поток»
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Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Борис Эльфанд
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