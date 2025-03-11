Армия России ведёт массированное наступление на всех участках фронта в Курской области, планомерно вытесняя врага из приграничного региона. Ситуация для ВСУ резко ухудшается. В ходе ожесточённых боёв с ВС РФ украинские войска терпят одно поражение за другим.

«Российские войска ведут массированное наступление на всех участках фронта в Курской области. В ходе ожесточённых боёв подразделения ВСУ терпят одно поражение за другим», — говорится в материале военкора RT Саргона Хадая.