Российские войска успешно соединились с подразделениями операции «Поток»

Российские войска прорвались к бойцам операции «Поток», оказавшимися в окружении в районе Кубаткино. Об этом сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты, наступавшие в районе Южного, а также штурмовые группы 30-го полка и спецназа «Ахмат», соединились у хутора Кубаткин, сомкнув фланги.