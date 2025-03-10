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Специальная военная операция (СВО)
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Регион
10 марта, 20:09

Российские войска успешно соединились с подразделениями операции «Поток»

Российские войска прорвались к бойцам операции «Поток», оказавшимися в окружении в районе Кубаткино. Об этом сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты, наступавшие в районе Южного, а также штурмовые группы 30-го полка и спецназа «Ахмат», соединились у хутора Кубаткин, сомкнув фланги.

«Силы 155 бригады морской пехоты, атакующие в районе Южного, а также зачищавшие Ивашковский лес штурмовики 30-го полка и СпН «Ахмат» ВС РФ, замкнули фланги у хутора Кубаткин, где круговую оборону держали бойцы героической операции «Поток», — говорится в сообщении.

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Операция «Поток», включающая скрытное проникновение в тыл противника через трубопровод в Курской области, ранее использовавшийся для транспортировки газа в Европу, была оценена как успешная. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что эта операция станет частью учебников по истории.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Артём Гапоненко
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