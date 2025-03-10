Сырский признал отступление украинских войск в Курской области
Главком вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский фактически подтвердил отступление украинских войск в Курской области. Об этом он заявил у себя в соцсетях.
«Подразделения осуществляют своевременные меры по манёвру на выгодные рубежи обороны», — заявил Сырский.
При этом он отметил, что в Курской области якобы нет угрозы окружения, добавив, что ситуация на границе между Сумской и Курской областью России находится под контролем украинских сил обороны. По его словам, было принято решение о том, чтобы усилить позиции в этом районе необходимыми ресурсами, включая средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники.
Напомним, 8 марта стало известно, что ВС РФ начали наступать на Суджу. Всего за сутки нашим бойцам удалось достичь окраин города и начать уличные бои, в которых задействованы бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы из «Ветеранов» и батальон «Восток». Многие бойцы ВСУ поняли, что сражаться бессмысленно, поэтому приняли решение сдаться в плен в районе Черкасского Поречного.
Пресс-служба Зеленского