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Специальная военная операция (СВО)
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Регион
10 марта, 15:24

Сырский признал отступление украинских войск в Курской области

Главком вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский фактически подтвердил отступление украинских войск в Курской области. Об этом он заявил у себя в соцсетях.

«Подразделения осуществляют своевременные меры по манёвру на выгодные рубежи обороны», — заявил Сырский.

При этом он отметил, что в Курской области якобы нет угрозы окружения, добавив, что ситуация на границе между Сумской и Курской областью России находится под контролем украинских сил обороны. По его словам, было принято решение о том, чтобы усилить позиции в этом районе необходимыми ресурсами, включая средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники.

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Напомним, 8 марта стало известно, что ВС РФ начали наступать на Суджу. Всего за сутки нашим бойцам удалось достичь окраин города и начать уличные бои, в которых задействованы бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы из «Ветеранов» и батальон «Восток». Многие бойцы ВСУ поняли, что сражаться бессмысленно, поэтому приняли решение сдаться в плен в районе Черкасского Поречного.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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