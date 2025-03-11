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Регион
11 марта, 10:41
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Российские войска вошли в Суджу

Российские солдаты вошли в город Суджа Курской области, с которого началось вторжение украинских боевиков на российскую территорию. Об этом сообщает RT со ссылкой на бойцов разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны».

Въезд в Суджу. Фото © Telegram / RT на русском

Въезд в Суджу. Фото © Telegram / RT на русском

Бойцы добровольческого корпуса сделали фото возле стелы на въезде в Суджу. Бои с ВСУ там уже не ведутся.

Ранее сегодня стало известно, что гарнизон украинских ВС в Судже полностью утратил связь с командованием в Киеве. Это погрузило боевиков в панику, они остервенело пытаются выбраться из окружения. Промзона в городе также перешла под контроль ВС РФ. По словам командования спецназа «Ахмат», в Суджанском районе осталось всего 2-3 населённых пункта, в которых всё ещё есть боевики Украины.

«Атака мертвецов»: как при штурме Суджи российские военные повторили героический подвиг Первой мировой
«Атака мертвецов»: как при штурме Суджи российские военные повторили героический подвиг Первой мировой
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Владимир Озеров
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