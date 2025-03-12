Российские военные дошли до здания администрации Суджи Курской области. По информации SHOT, ВС РФ закрепляются возле городской мэрии.

Сейчас у администрации находятся подразделения в составе 11-й бригады ВДВ, 106-й бригады и 30-го полка. Бои с бригадами ВСУ в городе продолжаются непрерывно. По словам бойцов с мест, большая часть ВСУшников просто покидает Курскую область, а оставшиеся части пытаются оказать сопротивление, но их активно уничтожают наши штурмовики при поддержке операторов FPV-дронов.

«Крысы бегут с корабля, а мы уже у здания администрации в центре города», — рассказал журналистам один из военнослужащих.