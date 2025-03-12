Российские военные дошли до здания администрации Суджи
Российские военные в Судже. Фото © Телеграм / Суджа Родная
Российские военные дошли до здания администрации Суджи Курской области. По информации SHOT, ВС РФ закрепляются возле городской мэрии.
Сейчас у администрации находятся подразделения в составе 11-й бригады ВДВ, 106-й бригады и 30-го полка. Бои с бригадами ВСУ в городе продолжаются непрерывно. По словам бойцов с мест, большая часть ВСУшников просто покидает Курскую область, а оставшиеся части пытаются оказать сопротивление, но их активно уничтожают наши штурмовики при поддержке операторов FPV-дронов.
«Крысы бегут с корабля, а мы уже у здания администрации в центре города», — рассказал журналистам один из военнослужащих.
Сейчас в Судже практически не осталось иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Их всех эвакуировали до начала масштабного наступления Армии России. Сейчас наступление наших военных пытаются сдержать мобилизованные, 105-я бригада ТРО, 95-я ДШБ ВСУ и ещё несколько подразделений ВСУ.
Напомним, что продвижение в Судже стало возможным, в том числе благодаря героической операции «Поток» или «Труба». 800 российских солдат пробрались к городу по газовой трубе, из которой был предварительно выкачан газ, и атаковали отряды ВСУ. Нашим парням пришлось провести в трубе шесть суток, пройти по ней 14 км и ударить в тыл противника. Украинские бойцы не ожидали такого манёвра и начали спешно оставлять позиции. 11 марта стало известно об освобождении промышленной зоны Суджи и о выходе на центральный рынок.