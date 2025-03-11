Наши бойцы почти со всех сторон «обжали» Суджу

«На данный момент у нас ситуация такова, что в принципе мы уже почти со всех сторон «обжали» Суджу, и бои у нас идут уже в окрестностях Суджи. Остальная же территория, она в принципе почти вся уже зачищена. Все лесопосадки, все населённые пункты, они почти уже все освобождены», — сказал он.