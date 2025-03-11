Наши бойцы почти со всех сторон «обжали» Суджу
Алаудинов заявил, что бойцы ВС РФ почти обошли Суджу со всех сторон
Российские подразделения практически взяли в окружение Суджу в Курской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в эфире «России-1».
«На данный момент у нас ситуация такова, что в принципе мы уже почти со всех сторон «обжали» Суджу, и бои у нас идут уже в окрестностях Суджи. Остальная же территория, она в принципе почти вся уже зачищена. Все лесопосадки, все населённые пункты, они почти уже все освобождены», — сказал он.
Военные эксперты призывают не ликовать из-за освобождения Суджи раньше времени — наши бойцы пока ещё не полностью её контролируют. В городе остаются силы противника, ожесточённые бои продолжаются, так что российским военным предстоит доделать очень тяжёлую работу.
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