Российские бойцы «выковыряли» группу солдат ВСУ из подземных нор в Черкасском Поречном
Алаудинов показал четверых бойцов ВСУ, пленённых в курском Черкасском Поречном
Российские военные взяли в плен очередных бойцов ВСУ, которых украинское командование бросило погибать без огневой поддержки, провизии и подкрепления в Суджанском районе Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» МО РФ замначальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов. Видео с допросом пленных показал в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Попавшие в плен к ВС РФ бойцы ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95
«На этот раз очередное пополнение в списке военнопленных организовал отряд «Хохла» в районе населённого пункта Черкасское Поречное Суджанского района. Наши бойцы сумели буквально выдавить их из своих укрытий. Четверым военнослужащим ВСУ повезло остаться в живых в отличие от их менее везучих сослуживцев», — написал он.
Алаудинов призвал украинских военных, которые ещё продолжают воевать против ВС РФ, надеясь на чудо, сложить оружие, потому что киевские власти просто бросают на убой украинцев и считают их пушечным мясом, отработанным материалом. Как рассказали военнопленные, их никто толком не готовил, а просто сразу отправили на передовую.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что украинские войска за последние сутки потеряли более 270 военных в Курской области. Также противник лишился двух САУ Paladin американского производства, орудия полевой артиллерии, пусковой установки ЗРК «Бук-М1», 11 пунктов управления БПЛА, двух складов боеприпасов и 20 автомобилей. В плен сдались 12 украинских военных.
Telegram / Kadyrov_95