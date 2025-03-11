Российские бойцы «выковыряли» группу солдат ВСУ из подземных нор в Черкасском Поречном

Российские военные взяли в плен очередных бойцов ВСУ, которых украинское командование бросило погибать без огневой поддержки, провизии и подкрепления в Суджанском районе Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» МО РФ замначальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов. Видео с допросом пленных показал в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Попавшие в плен к ВС РФ бойцы ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«На этот раз очередное пополнение в списке военнопленных организовал отряд «Хохла» в районе населённого пункта Черкасское Поречное Суджанского района. Наши бойцы сумели буквально выдавить их из своих укрытий. Четверым военнослужащим ВСУ повезло остаться в живых в отличие от их менее везучих сослуживцев», — написал он.

Алаудинов призвал украинских военных, которые ещё продолжают воевать против ВС РФ, надеясь на чудо, сложить оружие, потому что киевские власти просто бросают на убой украинцев и считают их пушечным мясом, отработанным материалом. Как рассказали военнопленные, их никто толком не готовил, а просто сразу отправили на передовую.