На волне успеха Вооружённых сил России в Судже Курской области говорить о взятии контроля над городом пока ещё рано. На территории города по-прежнему идут интенсивные бои. Об этом заявили в телеграм-канале «Архангел спецназа».

Поскольку курская Суджа — город с промзоной и частным сектором, то штурмовать его крайне трудно. В связи с этим, как утверждают авторы канала, вернуть полный контроль над ним будет нелегко, К тому же для ВСУ это «важный узел обороны, по которому выстраивалась защита ВСУ», поэтому украинские формирования будут прилагать усилия для сохранения позиций.

«Штурмовать его (город. — Прим. Life.ru) будет крайне затруднительно, если противник будет хотя бы немного сопротивляться. А он будет это делать, даже несмотря на панику и хаос», — сказано в сообщении.

Аналогичная ситуация была и в Бахмуте (украинском Артёмовске). Тогда, несмотря на проблемы с логистикой, ВСУ продолжали удерживать город. Даже после взятия города для его полного освобождения потребуется ещё несколько суток на зачистку, именно поэтому новости об освобождении Суджи — преждевременны.