Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 16:35

«Противник будет сопротивляться»: Военные объяснили, почему ещё рано говорить о взятии Суджи

«Архангел спецназа»: Говорить о взятии Суджи рано, бои ещё продолжаются

На волне успеха Вооружённых сил России в Судже Курской области говорить о взятии контроля над городом пока ещё рано. На территории города по-прежнему идут интенсивные бои. Об этом заявили в телеграм-канале «Архангел спецназа».

Поскольку курская Суджа — город с промзоной и частным сектором, то штурмовать его крайне трудно. В связи с этим, как утверждают авторы канала, вернуть полный контроль над ним будет нелегко, К тому же для ВСУ это «важный узел обороны, по которому выстраивалась защита ВСУ», поэтому украинские формирования будут прилагать усилия для сохранения позиций.

«Штурмовать его (город. — Прим. Life.ru) будет крайне затруднительно, если противник будет хотя бы немного сопротивляться. А он будет это делать, даже несмотря на панику и хаос», — сказано в сообщении.

Аналогичная ситуация была и в Бахмуте (украинском Артёмовске). Тогда, несмотря на проблемы с логистикой, ВСУ продолжали удерживать город. Даже после взятия города для его полного освобождения потребуется ещё несколько суток на зачистку, именно поэтому новости об освобождении Суджи — преждевременны.

Армия России освободила промзону Суджи после прорыва в тыл ВСУ из подземелья
Армия России освободила промзону Суджи после прорыва в тыл ВСУ из подземелья

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что город Суджа в Курской области освобождён. Но пока только формально, так как врага удалось выбить из приграничных частей города. От Министерства обороны официальных заявлений не поступало.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar