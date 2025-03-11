Подоляка заявил об освобождении Суджи

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что приграничный город Суджа в Курской области освобождён. Официального подтверждения от Минобороны РФ пока не поступало.

«Формально Суджа (в админграницах) уже освобождена. То, что не освобождено, это пригороды: Гончаровка, Заолешенка и Заолешенский. Причём наши штурмовики настроены на плечах противника сегодня закончить освобождать и их», — написал блогер в телеграм-канале.

По его словам, противник «уже не особо упирается» и бежит в Сумскую область.