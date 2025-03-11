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Регион
11 марта, 13:21

Подоляка заявил об освобождении Суджи

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что приграничный город Суджа в Курской области освобождён. Официального подтверждения от Минобороны РФ пока не поступало.

«Формально Суджа (в админграницах) уже освобождена. То, что не освобождено, это пригороды: Гончаровка, Заолешенка и Заолешенский. Причём наши штурмовики настроены на плечах противника сегодня закончить освобождать и их»,написал блогер в телеграм-канале.

По его словам, противник «уже не особо упирается» и бежит в Сумскую область.

«Что могу сказать — поздравляю! Держим кулаки и молимся за парней», — добавил Подоляка.

Появилось видео из трубы, по которой сотни наших солдат вышли в тыл ВСУ в Судже
Появилось видео из трубы, по которой сотни наших солдат вышли в тыл ВСУ в Судже

Напомним, что продвижение в Судже стало возможным в том числе благодаря героической операции «Поток». 800 российских солдат пробрались к городу по газовой трубе, из которой был предварительно выкачан газ, и атаковали отряды ВСУ. Нашим парням пришлось провести в трубе шесть суток, пройти по ней 14 км и ударить в тыл противника. Украинские бойцы не ожидали такого манёвра и начали спешно оставлять позиции. Ранее 11 марта стало известно об освобождении промышленной зоны Суджи и о выходе на центральный рынок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Александра Вишнякова
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