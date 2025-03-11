Появилось видео из трубы, по которой сотни наших солдат вышли в тыл ВСУ в Судже
Военный корреспондент RT Влад Андрица вместе с бойцами ВС РФ находился в том самом трубопроводе, благодаря которому Российская армия смогла разгромить противника в Курской области. Наши коллеги показали эксклюзивные кадры из узкой конструкции, в которой не было возможности даже встать в полный рост.
Эксклюзивные кадры из ведущего в Суджу трубопровода. Видео © Телеграм / RT на русском
Андрица показал, как устроена вентиляция в трубе, ведь основная проблема заключалась в том, как дышать внутри. Инженеры разработали систему вентиляции, делая отверстия там, где это было возможно, чтобы обеспечить поступление воздуха. Бойцы двигались группами по пять человек, поддерживая дистанцию около десяти метров. При остановках они расходились на два метра друг от друга, чтобы иметь возможность нормально дышать.
К секретной операции готовились около четырёх месяцев. Изначально в трубопровод использовался для транзита российского газа через Украину. В задании участвовали военнослужащие 11-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка, спецназа «Ахмат», а также добровольцы из штурмовой бригады «Ветераны» и бригады «Восток».
Напомним, что 8 марта в Судже находилось около 10 тысяч украинских военнослужащих. Российские военные организовали и успешно провели операцию по удару в тыл противника. 800 солдат преодолели 12 километров по газовой трубе, из которой предварительно был удалён газ, и атаковали позиции ВСУ, расположенные в Судже. Солдаты провели несколько дней в замкнутом пространстве. Токсиколог отметил, что они проявили выдающееся мужество, рискуя своими жизнями, поскольку могли легко потерять сознание или впасть в кому.
Телеграм / RT на русском