Появилось видео из трубы, по которой сотни наших солдат вышли в тыл ВСУ в Судже

Военный корреспондент RT Влад Андрица вместе с бойцами ВС РФ находился в том самом трубопроводе, благодаря которому Российская армия смогла разгромить противника в Курской области. Наши коллеги показали эксклюзивные кадры из узкой конструкции, в которой не было возможности даже встать в полный рост.

Эксклюзивные кадры из ведущего в Суджу трубопровода. Видео © Телеграм / RT на русском

Андрица показал, как устроена вентиляция в трубе, ведь основная проблема заключалась в том, как дышать внутри. Инженеры разработали систему вентиляции, делая отверстия там, где это было возможно, чтобы обеспечить поступление воздуха. Бойцы двигались группами по пять человек, поддерживая дистанцию около десяти метров. При остановках они расходились на два метра друг от друга, чтобы иметь возможность нормально дышать.