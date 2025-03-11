Появилось доказательство прорыва российских штурмовиков в Суджу

Появилась фотография российского бойца добровольческого штурмового отряда «Ветераны» с позывным Кузя, который стоит на въезде в город Суджа Курской области около стелы. Остальные парни, которые также смогли взять под свой контроль данную территорию, остались за кадром. Фотографию военнослужащего ВС РФ опубликовали наши коллеги из RT.

Данный снимок подтверждает результаты операции «Поток» по вхождению в город Суджа. Напомним, что 800 российских солдат пробралась в тыл ВСУ по газовой трубе и смогли атаковать украинскую армию. В трубопроводе, где ранее был газ, бойцы провели несколько дней. Украинские солдаты не ожидали такого манёвра и начали спешно оставлять позиции. Позже Life.ru рассказал, что ВС РФ освободили промышленную зону города и вышли на центральный рынок.