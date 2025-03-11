Для решения проблемы нехватки кислорода в газовых трубах, через которые российские штурмовики проникли в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курской Судже, военным было рекомендовано соблюдать дистанцию. Об этом сообщил участник операции «Поток», слова которого приводит RT.