Участники операции «Труба» рассказали, как боролись нехваткой кислорода
ВС РФ соблюдали дистанцию для борьбы с нехваткой кислорода в трубах под Суджей
Для решения проблемы нехватки кислорода в газовых трубах, через которые российские штурмовики проникли в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курской Судже, военным было рекомендовано соблюдать дистанцию. Об этом сообщил участник операции «Поток», слова которого приводит RT.
«Важно было держать дистанцию в два метра, чтобы дышать стало легче», — отметил военнослужащий.
Кроме того, для улучшения дыхания российских солдат специалисты сделали небольшие отверстия в трубе и дополнительно подавали кислород.
Напомним, что на днях российские военнослужащие осуществили успешную, но дерзкую операцию по атаке в тыл противника близ оккупированной с лета Суджи. В составе группы из 800 солдат они преодолели 12 километров по газовой трубе, из которой предварительно был извлечён газ, и нанесли удар по позициям ВСУ. На протяжении нескольких дней солдаты находились в замкнутом пространстве. Токсиколог отметил, что они проявили исключительное мужество, рискуя своими жизнями, так как могли легко потерять сознание или оказаться в коме.
Midjourney / Life.ru