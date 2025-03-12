Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 марта, 08:14
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Военкор Татаринов сообщил об освобождении Суджи

Военкор Руслан Татаринов сообщил, что город Суджа в Курской области полностью перешёл под контроль ВС РФ.

«Суджа всё!!! 12.03.2025», — написал он в телеграм-канале «Шёпот фронта».

Военкоры также сообщают, что в ближайшее время ВС РФ выйдут на границу России с Украиной, а противник спешно покидает территорию Курской области и не оказывает организованного сопротивления.

Наша армия водрузила российский флаг на здание администрации Суджи
Наша армия водрузила российский флаг на здание администрации Суджи

Напомним, что Российская армия зачистила промзону Суджи и вышли к центру города 11 марта. Солдаты катком проехались по украинским военным, которые в панике пытались выбраться из окружения. Прорыв на этом участке курского приграничья стал возможным в том числе благодаря героической операции «Поток», или как её ещё называют, «Труба». 800 российских солдат пробрались к городу по газовой трубе, из которой был предварительно выкачано топливо, и атаковали отряды ВСУ. Нашим парням пришлось провести в трубе шесть суток, пройти по ней 14 км и ударить в тыл противника. Украинские бойцы не ожидали такого манёвра и начали спешно оставлять позиции.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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