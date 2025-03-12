Военкор Татаринов сообщил об освобождении Суджи
Военкор Руслан Татаринов сообщил, что город Суджа в Курской области полностью перешёл под контроль ВС РФ.
«Суджа всё!!! 12.03.2025», — написал он в телеграм-канале «Шёпот фронта».
Военкоры также сообщают, что в ближайшее время ВС РФ выйдут на границу России с Украиной, а противник спешно покидает территорию Курской области и не оказывает организованного сопротивления.
Напомним, что Российская армия зачистила промзону Суджи и вышли к центру города 11 марта. Солдаты катком проехались по украинским военным, которые в панике пытались выбраться из окружения. Прорыв на этом участке курского приграничья стал возможным в том числе благодаря героической операции «Поток», или как её ещё называют, «Труба». 800 российских солдат пробрались к городу по газовой трубе, из которой был предварительно выкачано топливо, и атаковали отряды ВСУ. Нашим парням пришлось провести в трубе шесть суток, пройти по ней 14 км и ударить в тыл противника. Украинские бойцы не ожидали такого манёвра и начали спешно оставлять позиции.
ТАСС / Алексей Коновалов