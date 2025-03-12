Военкор Татаринов сообщил об освобождении Суджи

Военкор Руслан Татаринов сообщил, что город Суджа в Курской области полностью перешёл под контроль ВС РФ.

«Суджа всё!!! 12.03.2025», — написал он в телеграм-канале «Шёпот фронта».

Военкоры также сообщают, что в ближайшее время ВС РФ выйдут на границу России с Украиной, а противник спешно покидает территорию Курской области и не оказывает организованного сопротивления.