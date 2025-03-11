Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 15:53

Опубликована подробная карта действий российского спецназа в ходе операции «Поток» в Судже

Стал известен маршрут атаки штурмовиков ВС РФ после выхода из трубы в Судже

Опубликована наглядная карта атаки на украинские позиции в Судже Курской области российского спецназа, прошедшего в тыл противника по трубе в ходе операции «Поток». Её опубликовали наши коллеги из RT.

Карта атаки позиций ВСУ в Судже российским спецназом, пробравшимся по газовой трубе. Изображение © Telegram / RT на русском

Карта атаки позиций ВСУ в Судже российским спецназом, пробравшимся по газовой трубе. Изображение © Telegram / RT на русском

На представленной карте видно, что российскому десанту после выхода из подземелья пришлось пройти ещё 2,5 километра вдоль железной дороги, после чего они смогли закрепиться на линии окопов и опорных пунктов. Далее одна из российских групп проникла в хутор Кубаткин, там разделилась на два отряда, которые взяли под контроль мосты и перекрыли выход украинским подразделениями из Зазулевки. Суджанский гарнизон ВСУ и их товарищи в окрестных населённых пунктах не были к этому готовы, из-за чего в рядах противника наступила паника, многие попросту сдавались в плен. После этого к нашим лазутчикам пробилось подкрепление и начался штурм Суджи.

Участники операции «Труба» рассказали, как боролись с нехваткой кислорода
Участники операции «Труба» рассказали, как боролись с нехваткой кислорода

Напомним, 10 марта стали известны первые подробности ошеломительно успешной спецоперации «Поток»: 800 бойцов Армии России прошли в Суджу по газовой трубе, откуда заблаговременно был откачан газ, и вклинились в тыл гарнизона ВСУ. Для этого российским военнослужащим потребовалось несколько суток провести в газопроводе и, по данным Хинштейна, пройти 14 километров. Сегодня появились сообщения, что наши освободили суджанскую промзону и вышли к центральному рынку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar