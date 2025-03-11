Опубликована подробная карта действий российского спецназа в ходе операции «Поток» в Судже

На представленной карте видно, что российскому десанту после выхода из подземелья пришлось пройти ещё 2,5 километра вдоль железной дороги, после чего они смогли закрепиться на линии окопов и опорных пунктов. Далее одна из российских групп проникла в хутор Кубаткин, там разделилась на два отряда, которые взяли под контроль мосты и перекрыли выход украинским подразделениями из Зазулевки. Суджанский гарнизон ВСУ и их товарищи в окрестных населённых пунктах не были к этому готовы, из-за чего в рядах противника наступила паника, многие попросту сдавались в плен. После этого к нашим лазутчикам пробилось подкрепление и начался штурм Суджи.