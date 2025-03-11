Опубликована подробная карта действий российского спецназа в ходе операции «Поток» в Судже
Стал известен маршрут атаки штурмовиков ВС РФ после выхода из трубы в Судже
Опубликована наглядная карта атаки на украинские позиции в Судже Курской области российского спецназа, прошедшего в тыл противника по трубе в ходе операции «Поток». Её опубликовали наши коллеги из RT.
Карта атаки позиций ВСУ в Судже российским спецназом, пробравшимся по газовой трубе. Изображение © Telegram / RT на русском
На представленной карте видно, что российскому десанту после выхода из подземелья пришлось пройти ещё 2,5 километра вдоль железной дороги, после чего они смогли закрепиться на линии окопов и опорных пунктов. Далее одна из российских групп проникла в хутор Кубаткин, там разделилась на два отряда, которые взяли под контроль мосты и перекрыли выход украинским подразделениями из Зазулевки. Суджанский гарнизон ВСУ и их товарищи в окрестных населённых пунктах не были к этому готовы, из-за чего в рядах противника наступила паника, многие попросту сдавались в плен. После этого к нашим лазутчикам пробилось подкрепление и начался штурм Суджи.
Напомним, 10 марта стали известны первые подробности ошеломительно успешной спецоперации «Поток»: 800 бойцов Армии России прошли в Суджу по газовой трубе, откуда заблаговременно был откачан газ, и вклинились в тыл гарнизона ВСУ. Для этого российским военнослужащим потребовалось несколько суток провести в газопроводе и, по данным Хинштейна, пройти 14 километров. Сегодня появились сообщения, что наши освободили суджанскую промзону и вышли к центральному рынку.
Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio