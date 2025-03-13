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13 марта, 09:58

Самолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился в Москве

Стив Уиткофф. Обложка © Wikipedia

Стив Уиткофф. Обложка © Wikipedia

В Москве сел самолёт специального посланника Трампа Стива Уиткоффа. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.

Борт Gulfstream G650 вылетел из международного аэропорта Хамад в Дохе. Около 11:40 мск самолёт пересёк воздушное пространство России со стороны Латвии.

В Кремле рассказали, когда РФ сформирует позицию по Украине
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Ранее западные СМИ анонсировали визит Уиткоффа в России. Утверждалось, что он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил скорые контакты с американскими переговорщиками в Москве. Ожидается, что стороны обсудят предложение США о прекращении огня на Украине на 30 дней. Напоминаем, что в феврале спецпредставитель президента США уже побывал в российской столице и провёл беседу с президентом РФ. Тогда он отметил, что его впечатления от визита в Москву и общения с Владимиром Путиным были исключительно положительными.

Никита Никонов
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