Самолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился в Москве
Стив Уиткофф. Обложка © Wikipedia
В Москве сел самолёт специального посланника Трампа Стива Уиткоффа. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.
Борт Gulfstream G650 вылетел из международного аэропорта Хамад в Дохе. Около 11:40 мск самолёт пересёк воздушное пространство России со стороны Латвии.
Ранее западные СМИ анонсировали визит Уиткоффа в России. Утверждалось, что он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил скорые контакты с американскими переговорщиками в Москве. Ожидается, что стороны обсудят предложение США о прекращении огня на Украине на 30 дней. Напоминаем, что в феврале спецпредставитель президента США уже побывал в российской столице и провёл беседу с президентом РФ. Тогда он отметил, что его впечатления от визита в Москву и общения с Владимиром Путиным были исключительно положительными.