В Кремле рассказали, когда РФ сформирует позицию по Украине
Песков: РФ сформирует и выразит позицию по Украине после контактов с США
США находятся в процессе передачи информации о результатах переговоров с Украиной в Джидде. Как только Россия получит необходимые данные в ходе двусторонних контактов с представителями американской стороны, она сформирует и выскажет свою позицию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что вчера состоялись в Джидде переговоры, и после этого и господин [помощник президента США по нацбезопасности Майк. — Прим. Life.ru] Уолтц, и господин [госсекретарь США Марко. — Прим. Life.ru] Рубио сказали, что по разным каналам до РФ будет доведена информация. Этот процесс доведения информации до сведения РФ сейчас в действии», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков уточнил, что информацию до РФ должна быть доведена не через прессу, а в ходе полноценного двустороннего диалога. Лишь затем настанет время для обдумывания и формулирования позиции.
Напомним, переговоры Киева и Вашингтона прошли 11 марта в саудовской Джидде и продлились порядка девяти часов. В рамках первого раунда делегации обсудили вопрос о прекращении огня на территории Украины. В заявлении по итогам встречи было указано, что Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. В Кремле, комментируя эту информацию, призвали не забегать вперёд.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москву для переговоров по Украине вылетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Его самолёт уже пересёк границу с РФ. У него запланирована встреча в Москве с президентом Владимиром Путиным.
Life.ru