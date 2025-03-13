В Кремле рассказали, когда РФ сформирует позицию по Украине

США находятся в процессе передачи информации о результатах переговоров с Украиной в Джидде. Как только Россия получит необходимые данные в ходе двусторонних контактов с представителями американской стороны, она сформирует и выскажет свою позицию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что вчера состоялись в Джидде переговоры, и после этого и господин [помощник президента США по нацбезопасности Майк. — Прим. Life.ru] Уолтц, и господин [госсекретарь США Марко. — Прим. Life.ru] Рубио сказали, что по разным каналам до РФ будет доведена информация. Этот процесс доведения информации до сведения РФ сейчас в действии», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков уточнил, что информацию до РФ должна быть доведена не через прессу, а в ходе полноценного двустороннего диалога. Лишь затем настанет время для обдумывания и формулирования позиции.