США определили посредника на переговорах с РФ, это не Стив Уиткофф
Ушаков: США определили посредника на переговорах с Россией
Американская сторона определила посредника на переговорах РФ и США, это не спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Об этом «Звезде» заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Напомним, что при этом именно Стив Уиткофф прибыл сегодня в Москву. СМИ утверждали, что он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Также и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил скорые контакты с американскими переговорщиками в Москве. Уиткофф уже приезжал в Россию в феврале 2025 года, тогда он отметил, что его впечатления от визита в Москву и общения с Владимиром Путиным были исключительно положительными.
ТАСС / АР