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13 марта, 10:16

В Кремле раскрыли личность таинственного собеседника советника Трампа

Песков подтвердил телефонный разговор Ушакова с Уолтцем

Собеседником советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца в ходе телефонного разговора, состоявшегося 12 марта, стал помощник президента России по международной политике Юрий Ушаков. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом, представитель Кремля ответил на вопрос о российско-американских контактах, которые последовали за переговорами между США и Украиной в Джидде.

«Контакты уже были. Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова, определенная информация была российской стороне предоставлена», — сказал Песков в ходе брифинга.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москву для переговоров по Украине вылетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Его самолёт уже приземлился в Москве. У него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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