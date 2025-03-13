В Кремле раскрыли личность таинственного собеседника советника Трампа

Собеседником советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца в ходе телефонного разговора, состоявшегося 12 марта, стал помощник президента России по международной политике Юрий Ушаков. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом, представитель Кремля ответил на вопрос о российско-американских контактах, которые последовали за переговорами между США и Украиной в Джидде.

«Контакты уже были. Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова, определенная информация была российской стороне предоставлена», — сказал Песков в ходе брифинга.