«Не наш человек»: Стала известна причина исключения Келлога из переговоров по Украине
NBC: Россия против участия Келлога в переговорах из-за его проукраинской позиции
Кит Келлог и Андрей Ермак в Киеве. Обложка © X / Gen. Keith Kellogg
Спецпосланник президента США Кит Келлог был исключён из процесса переговоров по конфликту на Украине по инициативе России из-за смещённой позиции политика. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванных чиновников из Москвы и Вашингтона.
«Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек, не того калибра, который нам нужен», — заявил журналистам высокопоставленный российский чиновник.
Источник телеканала в Соединённых Штатах подтвердил, что Келлога сместили именно по воле РФ.
Об отстранении спецпосланника Дональда Трампа от переговоров по конфликту на Украине стало известно 12 марта. В обсуждениях продолжают принимать участие госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.