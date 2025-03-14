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13 марта, 23:15

«Не наш человек»: Стала известна причина исключения Келлога из переговоров по Украине

NBC: Россия против участия Келлога в переговорах из-за его проукраинской позиции

Кит Келлог и Андрей Ермак в Киеве. Обложка © X / Gen. Keith Kellogg

Кит Келлог и Андрей Ермак в Киеве. Обложка © X / Gen. Keith Kellogg

Спецпосланник президента США Кит Келлог был исключён из процесса переговоров по конфликту на Украине по инициативе России из-за смещённой позиции политика. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванных чиновников из Москвы и Вашингтона.

«Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек, не того калибра, который нам нужен», — заявил журналистам высокопоставленный российский чиновник.

Источник телеканала в Соединённых Штатах подтвердил, что Келлога сместили именно по воле РФ.

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Об отстранении спецпосланника Дональда Трампа от переговоров по конфликту на Украине стало известно 12 марта. В обсуждениях продолжают принимать участие госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Тимур Хингеев
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