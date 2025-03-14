Спецпосланник президента США Кит Келлог был исключён из процесса переговоров по конфликту на Украине по инициативе России из-за смещённой позиции политика. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванных чиновников из Москвы и Вашингтона.

«Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек, не того калибра, который нам нужен», — заявил журналистам высокопоставленный российский чиновник.

Источник телеканала в Соединённых Штатах подтвердил, что Келлога сместили именно по воле РФ.