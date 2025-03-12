Спецпосланника Трампа отстранили от переговоров по конфликту на Украине

Спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога исключили из процесса переговоров по конфликту. Чиновники из американской администрации подтвердили, что Келлог больше не участвует в обсуждении этого важного вопроса. Об этом сообщает издание Politico.

Сейчас в обсуждении ситуации активнее участвуют другие специалисты. Среди них госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Газета приводит пример текущих переговоров между американцами и украинцами, проходящих в Саудовской Аравии, в которых Келлог не участвует. Авторы материала утверждают, что его роль вызывает много вопросов, в целом неясно, кто отвечает за что в новой администрации.

Однако некоторые знакомые с Келлогом люди опровергли эти утверждения, отметив, что он по-прежнему работает непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.