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12 марта, 00:05

Спецпосланника Трампа отстранили от переговоров по конфликту на Украине

Politico: Кита Келлога отстранили от переговоров по конфликту на Украине

Владимир Зеленский и Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский и Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога исключили из процесса переговоров по конфликту. Чиновники из американской администрации подтвердили, что Келлог больше не участвует в обсуждении этого важного вопроса. Об этом сообщает издание Politico.

Сейчас в обсуждении ситуации активнее участвуют другие специалисты. Среди них госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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Газета приводит пример текущих переговоров между американцами и украинцами, проходящих в Саудовской Аравии, в которых Келлог не участвует. Авторы материала утверждают, что его роль вызывает много вопросов, в целом неясно, кто отвечает за что в новой администрации.

Однако некоторые знакомые с Келлогом люди опровергли эти утверждения, отметив, что он по-прежнему работает непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что специальный посланник Стивен Уиткофф намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг, 13 марта. Однако пока не ясно, состоится ли эта встреча.

Лия Мурадьян
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