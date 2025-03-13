«Не только об Украине»: Ушаков раскрыл подробности переговоров Путина с Уиткоффом
Ушаков: РФ и США обсуждают возможный стратегический курс сотрудничества
Президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф обсуждают не только конфликт на Украине, но и отношения РФ и США. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Мы же не только Украину обсуждаем. Мы ещё обсуждаем будущее, российско-американские отношения», — пояснил помощник главы государства.
Ушаков добавил, что Путин и Уиткофф обсуждают возможный новый стратегический курс между странами. Но перед этим американцы хотят сначала завершить украинский конфликт, отметил он. По его словам, политики США чётко высказывают свои противоречия.
Напомним, что Стив Уиткофф прибыл в Москву 13 марта. СМИ сообщали, что он встретится с Владимиром Путиным. Также и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил скорые контакты с американскими переговорщиками в Москве. Позднее журналист кремлёвского пула заявил, что глава РФ встретится с Уиткоффом уже вечером.
ТАСС / AP / Maxim Shemetov