«Не только об Украине»: Ушаков раскрыл подробности переговоров Путина с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф обсуждают не только конфликт на Украине, но и отношения РФ и США. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Мы же не только Украину обсуждаем. Мы ещё обсуждаем будущее, российско-американские отношения», — пояснил помощник главы государства.