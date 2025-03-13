Ушаков заявил, что лично поддерживает регулярные контакты с Уолтцем

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о своих регулярных телефонных переговорах с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем. По его словам, американский представитель вчера рассказал ему о переговорах с делегацией Украины. Ушаков не оценил предложений украинской стороны.

«Вчера он [Уолтц] мне позвонил, проинформировал об основных итогах переговоров с украинской делегацией в Джидде. Я, естественно, прокомментировал достигнутую договоренность о временном перемирии. Нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего», — заявил Ушаков.