Ушаков заявил, что лично поддерживает регулярные контакты с Уолтцем
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о своих регулярных телефонных переговорах с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем. Обложка © Wikipedia / Правительство РФ, United States Congress
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о своих регулярных телефонных переговорах с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем. По его словам, американский представитель вчера рассказал ему о переговорах с делегацией Украины. Ушаков не оценил предложений украинской стороны.
«Вчера он [Уолтц] мне позвонил, проинформировал об основных итогах переговоров с украинской делегацией в Джидде. Я, естественно, прокомментировал достигнутую договоренность о временном перемирии. Нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего», — заявил Ушаков.
Напомним, что в Джидде (Саудовская Аравия) состоялась встреча делегаций США и Украины. После переговоров было опубликовано совместное заявление сторон, где говорится, что Украина согласна с предложением Штатов и готова объявить 30-дневное прекращение огня. Президент США выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин тоже согласится прекратить боевые действия на Украине. Однако в Кремле призвали не забегать вперёд, говоря о реакции на предложение. Там заявили, что США пока что передали не всю информацию с состоявшихся переговоров. Когда это произойдёт, РФ сможет окончательно сформулировать свою позицию по данному вопросу. СМИ сообщают, что переговорщики по Украине из США направляются в Москву, в том числе спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Их самолёт уже пересёк границу с Россией.