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Регион
13 марта, 11:09

Ушаков: 30-дневное перемирие на Украине — это временная передышка для ВСУ

Предложенное Вашингтоном и Киевом 30-дневное перемирие на Украине — не что иное, как временная передышка для ВСУ. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналистке Ольге Скабеевой.

«Это не что иное как временная передышка для украинских военных, больше ничего», — отметил дипломат.

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Напомним, по итогам встречи делегаций США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия) было заявлено, что Киев готов объявить 30-дневное прекращение огня. Президент Штатов выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин тоже согласится прекратить боевые действия на Украине. В Кремле заявили, что изучают эти заявления, и призвали «не забегать вперёд».

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Life.ru

Александра Вишнякова
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