Ушаков: 30-дневное перемирие на Украине — это временная передышка для ВСУ
Предложенное Вашингтоном и Киевом 30-дневное перемирие на Украине — не что иное, как временная передышка для ВСУ. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналистке Ольге Скабеевой.
«Это не что иное как временная передышка для украинских военных, больше ничего», — отметил дипломат.
Напомним, по итогам встречи делегаций США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия) было заявлено, что Киев готов объявить 30-дневное прекращение огня. Президент Штатов выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин тоже согласится прекратить боевые действия на Украине. В Кремле заявили, что изучают эти заявления, и призвали «не забегать вперёд».
Life.ru