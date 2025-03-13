Есть нюанс: Трамп заговорил об обратной стороне перемирия для России

Президент США Дональд Трамп отметил, что предложенное соглашение о немедленном прекращении огня на Украине имеет свои плюсы и минусы для России. Он высказал это мнение на пресс-конференции в Белом доме.

«У меня нет оценок. Я не рассматриваю ситуацию в категориях шансов. Соглашение может быть выгодно для России, но у него есть и много с обратной стороны», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности согласия Москвы на перемирие.

Американский президент также добавил, что ситуация остаётся очень сложной.