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Регион
12 марта, 16:34

В США объяснили, почему им важно получить ответ РФ о готовности к перемирию

Рубио: США ждут ответ России о готовности к мирному решению конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что реакция России на предложение о перемирии в конфликте на территории Украины будет показательной и позволит Белому дому понять истинные цели Москвы. Об этом сообщается в материале агентства Reuters.

По словам Рубио, если Кремль откажется от 30-дневного прекращения огня, которое США намерены обсудить с российской стороной 12 марта, это «многое» прояснит для Вашингтона. Политик добавил, что США «настоятельно призывают» Россию к прекращению вооружённого противостояния, но не уточнил, какие последствия ждут Москву в случае отказа от перемирия.

«Мы все с нетерпением ждём ответа России. <...> Если они скажут «нет», это многое расскажет нам об их целях и образе мышления», — пояснил политик.

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Ранее зарубежные СМИ выразили сомнение в том, что российские власти готовы пойти на компромисс и уступить Украине территории для урегулирования украинского конфликта. Запад уверен, что Путин специально выставил довольно «максималистские» требования для начала переговоров о мире.

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Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush

Ольга Сливченко
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