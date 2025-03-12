В США объяснили, почему им важно получить ответ РФ о готовности к перемирию

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что реакция России на предложение о перемирии в конфликте на территории Украины будет показательной и позволит Белому дому понять истинные цели Москвы. Об этом сообщается в материале агентства Reuters.

По словам Рубио, если Кремль откажется от 30-дневного прекращения огня, которое США намерены обсудить с российской стороной 12 марта, это «многое» прояснит для Вашингтона. Политик добавил, что США «настоятельно призывают» Россию к прекращению вооружённого противостояния, но не уточнил, какие последствия ждут Москву в случае отказа от перемирия.

«Мы все с нетерпением ждём ответа России. <...> Если они скажут «нет», это многое расскажет нам об их целях и образе мышления», — пояснил политик.