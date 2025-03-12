«Ничего не смогут сделать»: В США раскрыли, как завершится конфликт на Украине
Профессор Гиббс: Конфликт на Украине завершится на выгодных для РФ условиях
Конфликт на Украине закончится на условиях, выгодных России. Об этом заявил профессор Университета Аризоны Дэвид Гиббс.
«Конфликт почти наверняка закончится на условиях, выгодных для Кремля, что отражает тот факт, что Россия побеждает на поле боя и США, Европа или Украина ничего не могут сделать, чтобы это изменить», — указал Гиббс в эфире Dialogue Works.
Эксперт отметил, что стремление президента США Дональда Трампа достичь мирного соглашения связано с его намерением сократить ущерб, причинённый военными действиями. Он добавил, что конфликт в конечном итоге завершится, но не на условиях, выгодных для НАТО или Украины.
Ранее Life.ru сообщал, что накануне в Джидде (Саудовская Аравия) встретились делегации США и Украины. По итогам переговоров Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. Президент США выразил надежду, что Россия также примет решение о прекращении боевых действий. Однако в РФ сразу заподозрили неладное, ведь такая пауза выгодна только Украине, которая израсходовала все ресурсы и сможет за это время получить новую партию помощи из США. Кроме того, даже в Америке считают, что киевский режим не будет соблюдать условия перемирия.
Пресс-служба Зеленского