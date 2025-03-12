Конфликт на Украине закончится на условиях, выгодных России. Об этом заявил профессор Университета Аризоны Дэвид Гиббс.

«Конфликт почти наверняка закончится на условиях, выгодных для Кремля, что отражает тот факт, что Россия побеждает на поле боя и США, Европа или Украина ничего не могут сделать, чтобы это изменить», — указал Гиббс в эфире Dialogue Works.

Эксперт отметил, что стремление президента США Дональда Трампа достичь мирного соглашения связано с его намерением сократить ущерб, причинённый военными действиями. Он добавил, что конфликт в конечном итоге завершится, но не на условиях, выгодных для НАТО или Украины.