30-дневная пауза в военных действиях выгодна только украинской стороне, поэтому Россия не будет принимать такое предложение. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Государственной Думы Михаил Романов.

Очевидно, что это предложение о 30-ти дневной паузе выгодно только Киеву, учитывая, что он на переднем крае с каждым днём теряет свои позиции Депутат Государственной Думы Михаил Романов

«Для того чтобы выдержать паузу, перегруппировать войска и попытаться получить дополнительную военную помощь, им нужна передышка, чтобы усилиться. Мы же медленно, но верно двигаемся к победе, освобождая наши территории и населённые пункты», — сказал депутат.

По его словам, режим Зеленского, которому осталось совсем недолго, пытается предпринять жалкие попытки усыпить бдительность РФ. Он уверен, что на условия Киева, который не имеет даже юридических полномочий вести переговоры, никто не согласится.

«Во-первых, президент [Украины] — нелегитимный, и его полномочия уже закончились. Во-вторых, Верховная Рада приняла закон, который запрещает вести какие-либо переговоры с нашей стороной», — пояснил собеседник Life.ru.

Таким образом, это очередные обманы со стороны Зеленского и его режима, которые точно не будут восприняты всерьёз никем из наших лиц, принимающих решения депутат Государственной Думы Михаил Романов