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12 марта, 10:12

Отставной полковник армии США не верит, что Украина будет соблюдать перемирие

Полковник Уилкерсон предупредил о рисках срыва Украиной режима прекращения огня

Отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон высказал опасения, что Украина не будет соблюдать режим прекращения огня, и что обеспечить контроль за выполнением этого соглашения будет очень сложно. Таким мнением он поделился в интервью для YouTube-канале Dialogue Works.

«Я считаю, что следить за соблюдением этого режима будет особенно трудно. Не думаю, что российская сторона его нарушит. Нам стоит обратить внимание на действия украинцев и некоторые группы внутри страны», — подчеркнул бывший американский офицер.

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Напомним, что накануне в Джидде (Саудовская Аравия) прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров было опубликовано совместное заявление, в котором Украина выразила согласие с предложением Соединенных Штатов о 30-дневном прекращении огня. Президент США высказал надежду, что российский лидер Владимир Путин также примет решение о прекращении боевых действий на Украине.

Марина Фещенко
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