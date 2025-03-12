Отставной полковник армии США не верит, что Украина будет соблюдать перемирие
Полковник Уилкерсон предупредил о рисках срыва Украиной режима прекращения огня
Отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон высказал опасения, что Украина не будет соблюдать режим прекращения огня, и что обеспечить контроль за выполнением этого соглашения будет очень сложно. Таким мнением он поделился в интервью для YouTube-канале Dialogue Works.
«Я считаю, что следить за соблюдением этого режима будет особенно трудно. Не думаю, что российская сторона его нарушит. Нам стоит обратить внимание на действия украинцев и некоторые группы внутри страны», — подчеркнул бывший американский офицер.
Напомним, что накануне в Джидде (Саудовская Аравия) прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров было опубликовано совместное заявление, в котором Украина выразила согласие с предложением Соединенных Штатов о 30-дневном прекращении огня. Президент США высказал надежду, что российский лидер Владимир Путин также примет решение о прекращении боевых действий на Украине.