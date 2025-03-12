Отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон высказал опасения, что Украина не будет соблюдать режим прекращения огня, и что обеспечить контроль за выполнением этого соглашения будет очень сложно. Таким мнением он поделился в интервью для YouTube-канале Dialogue Works.

«Я считаю, что следить за соблюдением этого режима будет особенно трудно. Не думаю, что российская сторона его нарушит. Нам стоит обратить внимание на действия украинцев и некоторые группы внутри страны», — подчеркнул бывший американский офицер.