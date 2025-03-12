Старый добрый разводняк: Как Вашингтон навязывает нам месяц перемирия, чтобы спасти ВСУ от разгрома Политолог Дмитрий Родионов — о том, какую ловушку Запад готовит под видом прекращения огня на Украине и почему нужен мир только на условиях России. 12 марта, 10:00 США подталкивают к прекращению огня на условиях Киева. Обложка © Фото © Getty Images / Kayla Bartkowski

США по итогам вчерашних переговоров в Саудовской Аравии заявили, что Украина выразила готовность принять предложение о немедленном введении временного 30-дневного прекращения огня.

— Будем надеяться, что Россия согласится на прекращение огня, — заявил президент США Дональд Трамп.

— Теперь мяч на стороне России в вопросе мира на Украине, — сказал госсекретарь Марко Рубио.

При этом Госдеп объявил, что Вашингтон снял паузу в обмене разведданными и возобновит оказание военной помощи Украине в сфере безопасности.

Ну, вот и конец сказочке о том, как США внезапно научились слушать Россию. Они решили нас просто «развести».

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Почему предложение перемирия — ловушка

Да, это классическая «разводка» и провокация в стиле «лежачего не бьют».

Что это значит? Поясню на простом примере. Подходит малолетний гопник на улице к прохожему и даёт ему пинка. После чего падает на землю с криком: «Лечащего не бьют»!

Прохожий тут оказывается перед выбором: наказать наглеца и нарваться на неприятный разговор с его друзьями (ты чего это маленького бьёшь, да ещё и лежащего?) или «утереться» и пройти мимо, получая вслед ещё пинки и плевки.

Теперь к нашей конкретике. Что означает предложенное украинской стороной перемирие? По сути, это имитация мирного процесса, цель которой — потянуть время, в ходе которого противник будет активно восстанавливать силы и накапливать вооружение и технику, восполнять потери личного состава и т. д.

Запад не раз ловил Россию на эту «разводку»

Проходили это не раз, причём уже в новейшей истории. В той же Чечне в 1995–1996 гг., когда под давлением либеральной общественности и Запада наши войска вынуждены были давать передышку практически уничтоженным боевикам, а те набирались сил и били по нашим вновь и вновь. Целая череда таких действий закончилась в итоге позорными Хасавюртовскими соглашениями, сделавшими из победившей на поле боя России проигравшую сторону.

То же было в Донбассе в конце лета 2014-го, когда ВСУ посыпались и ополченцы готовы были выйти за границы народных республик, — Украине тут же потребовались Минские соглашения. В аналогичной обстановке подписывался и «Минск-2».

Есть ли здесь закономерность? Конечно. Все эти перемирия инициируются проигрывающей стороной в момент наиболее острого кризиса в её обороне. Проигрывающий, лёжа на спине, кричит: «Лежачего не бьют»! Победитель из чувства благородства прекращает драку и поворачивается спиной, в которую вскоре получает удар.

Переговоры в Саудовской Аравии между США и Украиной 11 марта 2025 г. Фото © ТАСС / AP / Saul Loeb

Вспомните «Стамбул» в 2022-м. В начале апреля Россия в порядке «жеста доброй воли» выводит войска из-под Киева, а в конце месяца Киев срывает переговоры, «внезапно» решив просто воевать! Всё это время продолжается интенсивная накачка Украины всеми возможными видами натовского вооружения.

Зачем нам останавливаться на полпути, если мы побеждаем?

Что мы наблюдаем сейчас? Полностью обвалился фронт у ВСУ в Курской области. ВС РФ продолжают прорываться на Купянском и Красноармейском направлении. И на этом фоне США объявляют об остановке военной помощи. Эксперты уже неделю соревнуются в прогнозах, сколько продержатся ВСУ без США? Два-три месяца? Полгода? Впрочем, не надо быть военным экспертом, чтобы понимать, что и в условиях полноценной поддержки Украины Западом исход конфликта уже вырисовывается: стратегическая инициатива полностью в руках российской армии, и только вопрос времени, когда она выйдет на территорию Украины и насколько стремительным будет бегство ВСУ на запад.

И вот, значит, нам предлагается остановиться. А зачем нам останавливаться, если мы наступаем, а цели СВО всё ещё не выполнены? Гуманитарное окно? Попытка решения конфликта мирным способом?

Во-первых, Киев явно не намерен решать вопрос мирным способом. Принять территориальную реальность он не готов. Согласиться на устранение первопричин конфликта — он не готов. А если кто сомневался, то вчерашний массированный налёт беспилотников аккурат к началу переговоров с американцами — наглядное тому подтверждение. Киев готов только шантажировать.

Гуманитарная пауза? Для кого? Для украинских боевиков? Окно возможностей для перегруппировки, выравнивания обваленных участков фронта, подтягивания резервов, налаживания новых логистических цепочек и укрепления обороны, перетряхивания кадрового и технического ресурса, который планомерно обнуляется российскими войсками в ходе боёв?

Хорошо, а что с этого получаем мы?

Российская армия планомерно давит противника, перемалывает его, полностью адаптировавшись к текущему оперативному ритму и захватив инициативу. Передышка нам не нужна. Ведь что такое передышка? Это добровольный отказ от полученного с таким трудом тактического и стратегического преимущества, потеря инерции ударов по тыловой инфраструктуре и скоплению живой силы противника, в конечном счёте — утрата инициативы.

Российские военные в зоне СВО. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Переговоры ни о чём — попытка тянуть время

Кроме того, перемирие создаст основу для нового дипломатического давления. Коготок увяз — всей птичке пропасть, и если Россия согласится на этот «первый шаг» к миру (заметьте, не на её условиях), то от неё будут требовать второй, третий и т. д.

Многие сейчас недоумевают, мол, почему всего месяц, — ведь не успеют за месяц ВСУ залатать все дыры. Все — нет, но многие. И у них нет сейчас такой задачи. У них сейчас сверхзадача — остановить обвал, зацепиться хоть немного в Курской области (которую они впоследствии сделают предметом шантажа, предложив обменять на занятые ВС РФ части Харьковской области), не дать нашим прорваться в Сумскую область, а также в Днепропетровскую, не дать приступить к освобождению Орехова и Славянско-Краматорской агломерации. Это самое главное — не дать фронту обрушиться сейчас. А потом — будет потом.

За месяц на самом деле можно сделать очень многое. А где месяц — там и два, и три. Время можно тянуть бесконечно, намеренно затягивая переговоры нежеланием идти на компромисс, выдвигая неприемлемые условия. Россия тут оказывается в ловушке. Согласившись на переговоры и выйдя из них, мы оказываемся как бы виновными в их срыве.

Переговоры в Саудовской Аравии между США и Украиной 11 марта 2025 г. Фото © ТАСС / AP / Saul Loeb

Ведь обратите внимание: США даже в условиях смены риторики и заявлений о категорической приверженности к миру продолжают настаивать на том, чтобы он был на условиях Киева. Да, госсекретарь Марко Рубио говорит о том, что Украине придётся пожертвовать территориями (при этом никто из представителей киевского режима пока что не подтвердил согласие на это), но не уточняет какими.

Складывается впечатление, что США готовы в лучшем случае признать за Россией ту территорию, которую она контролирует на момент условного прекращения огня. Разумеется, не де-юре. И разумеется, этого не признает Украина, просто в рамках мирного процесса не будет пытаться оспорить это на поле боя. До поры до времени. Пока не будет готова снова воевать.

Разумеется, даже речи не идёт о демилитаризации и денацификации Украины. Единственное — США не готовы предоставлять Киеву гарантий. Так они их и раньше не предоставляли, помогло ли это избежать конфликта?

Нашу позицию они прекрасно знают, знают, что мы не откажемся от наших требований. При этом будут втягивать в изначально бесперспективные переговоры, суля снятие санкций и прочие «подарки». Возможно, что-то и снимут — для вида. Так, чтобы в любой момент можно было вернуть и ужесточить. Главное — как можно больше говорильни, в ходе которой ВСУ получают драгоценное время на подготовку к новой военной кампании.

А если мы откажемся принять это предложение сегодня — мы снова будем в их глазах «агрессором» безо всяких «но», будут новые санкции и т. д. И на глазах рухнет миф о том, что США и Россия внезапно стали друзьями.

Мир — но на наших условиях!

Ну и что? Нам не привыкать жить под санкциями и подвергаться обструкции коллективного Запада. Нам сейчас нужно наступать, чтобы окончательно сломать хребет противнику и лишить его возможности когда-либо восстановить силы. Темп — вот что главное в любых боевых действиях. И мы должны его сохранять до тех пор, пока противник не запросит мира, но уже НА ЛЮБЫХ условиях.

И эти условия должны быть нашими, и никак иначе.

Авторы Дмитрий Родионов