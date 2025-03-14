«Передал сигналы для Трампа»: Песков раскрыл детали беседы Путина и Уиткоффа

«Вчера поздно вечером уже он был принят президентом Путиным, была предоставлена российской стороне дополнительная информация. Через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа», — подчеркнул Песков.

Тем временем спецпосланник президента США Кит Келлог был исключён из процесса переговоров по конфликту на Украине по инициативе России из-за смещённой позиции политика. В обсуждениях продолжают принимать участие госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.