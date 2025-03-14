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Регион
14 марта, 08:30

В Саудовской Аравии раскрыли темы беседы наследного принца с Путиным

Путин обсудил с саудовским наследным принцем украинский кризис

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в ходе вчерашнего телефонного разговора обсудили усилия для завершения украинского кризиса и констатировали желание «поддержать все добрые начинания» для облегчения диалога. О темах беседы рассказало официальное саудовское агентство SPA.

«В ходе разговора были рассмотрены существующие области сотрудничества между двумя странами и пути их развития, а также рассмотрены усилия, предпринятые для разрешения украинского кризиса», — говорится в сообщении.

Наследный принц подтвердил стремление Эр-Рияда поддержать «все добрые начинания для облегчения диалога» и достижения политического урегулирования кризиса в Украине. Также президент России поблагодарил Мухаммеда бен Салмана за конструктивные усилия в этом направлении.

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13 марта состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Как ранее рассказали в Кремле, лидеры затронули аспекты двусторонних отношений в рамках ОПЕК+ и текущую международную ситуацию. Напомним, что именно Саудовская Аравия приняла у себя сначала российско-американские переговоры, а затем и американо-украинские.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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