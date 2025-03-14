В Саудовской Аравии раскрыли темы беседы наследного принца с Путиным
Путин обсудил с саудовским наследным принцем украинский кризис
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в ходе вчерашнего телефонного разговора обсудили усилия для завершения украинского кризиса и констатировали желание «поддержать все добрые начинания» для облегчения диалога. О темах беседы рассказало официальное саудовское агентство SPA.
«В ходе разговора были рассмотрены существующие области сотрудничества между двумя странами и пути их развития, а также рассмотрены усилия, предпринятые для разрешения украинского кризиса», — говорится в сообщении.
Наследный принц подтвердил стремление Эр-Рияда поддержать «все добрые начинания для облегчения диалога» и достижения политического урегулирования кризиса в Украине. Также президент России поблагодарил Мухаммеда бен Салмана за конструктивные усилия в этом направлении.
13 марта состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Как ранее рассказали в Кремле, лидеры затронули аспекты двусторонних отношений в рамках ОПЕК+ и текущую международную ситуацию. Напомним, что именно Саудовская Аравия приняла у себя сначала российско-американские переговоры, а затем и американо-украинские.
Life.ru