В Саудовской Аравии раскрыли темы беседы наследного принца с Путиным

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в ходе вчерашнего телефонного разговора обсудили усилия для завершения украинского кризиса и констатировали желание «поддержать все добрые начинания» для облегчения диалога. О темах беседы рассказало официальное саудовское агентство SPA.

«В ходе разговора были рассмотрены существующие области сотрудничества между двумя странами и пути их развития, а также рассмотрены усилия, предпринятые для разрешения украинского кризиса», — говорится в сообщении.

Наследный принц подтвердил стремление Эр-Рияда поддержать «все добрые начинания для облегчения диалога» и достижения политического урегулирования кризиса в Украине. Также президент России поблагодарил Мухаммеда бен Салмана за конструктивные усилия в этом направлении.