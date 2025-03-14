Киев предложил подписать сделку по недрам в Джидде, но США взяли паузу

Киевский режим предлагал Штатам контракт по полезным ископаемым на встрече в Джидде, но американцам потребовалась пауза на размышления. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».

Указано, что США не только попросили время, но и предложили заключить более обширный договор. Изначально планировалось подписать рамочное соглашение, а после уже составить уточнения, однако этого не случилось до сих пор.