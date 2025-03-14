Киев предложил подписать сделку по недрам в Джидде, но США взяли паузу
«РБК-Украина»: США отказались подписать сделку с Киевом по ископаемым в Джидде
Делегация США и Украины на переговорах в Джидде. Обложка © X/ Andriy Yermak
Киевский режим предлагал Штатам контракт по полезным ископаемым на встрече в Джидде, но американцам потребовалась пауза на размышления. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».
Указано, что США не только попросили время, но и предложили заключить более обширный договор. Изначально планировалось подписать рамочное соглашение, а после уже составить уточнения, однако этого не случилось до сих пор.
Напомним, встреча Киева и Вашингтона прошла 11 марта в саудовской Джидде и продлилась порядка девяти часов. В ходе первого раунда делегации обсудили вопрос о прекращении огня на территории Украины. Сообщается, что американская сторона проигнорировала требования Киева о гарантиях безопасности. В заявлении по итогам встречи было указано, что Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. В Кремле, комментируя эту информацию, призвали не забегать вперёд.