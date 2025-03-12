Кремль рассчитывает узнать детали переговоров Украины и США в Джидде в ближайшие дни
Песков: РФ надеется узнать детали переговоров в Джидде во время контактов с США
Москва отреагировала на итоги переговоров Вашингтона и Киева в Джидде. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил заинтересованность в получении полной картины контакта Украины и США. По словам пресс-секретаря президента РФ, российская сторона рассчитывает узнать детали от американских коллегв ходе будущих двусторонних контактов.
«У нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на всю полноту информации», — сказал Песков.
Напомним, переговоры Киева и Вашингтона стартовали днём 11 марта в саудовской Джидде и продлились порядка девяти часов. В рамках первого раунда делегации обсудили вопрос о прекращении огня на территории Украины. Сообщается, что американская сторона проигнорировала требования Киева о гарантиях безопасности.