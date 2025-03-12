Илон Маск назвал переговоры США и Украины в Джидде «отличной работой»

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы Правительства США (DOGE), заявил, что переговоры между делегациями Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии сделали ещё один шаг к установлению мира.

Маск прокомментировал в своей соцсети Х пост госсекретаря США Марко Рубио и заявил, что переговоры делегаций стали важным шагом к урегулированию конфликта на Украине и теперь «мяч на стороне России».

«Отличная работа!» — написал Маск.