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Регион
12 марта, 07:17

Илон Маск назвал переговоры США и Украины в Джидде «отличной работой»

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы Правительства США (DOGE), заявил, что переговоры между делегациями Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии сделали ещё один шаг к установлению мира.

Маск прокомментировал в своей соцсети Х пост госсекретаря США Марко Рубио и заявил, что переговоры делегаций стали важным шагом к урегулированию конфликта на Украине и теперь «мяч на стороне России».

«Отличная работа!» — написал Маск.

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Напомним, что переговоры в Джидде между США и Украиной стартовали 11 марта в полдень. Со стороны Вашингтона в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц. Украину представляли министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. В Госдепартаменте США подчеркнули, что человечество ожидает «фантастические новости».

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Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Наталья Афонина
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