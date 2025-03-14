Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом
13 марта состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. В ходе беседы были затронуты аспекты двусторонних отношений в рамках ОПЕК+ и текущая международная ситуация. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Российский лидер начал разговор с поздравления руководства Саудовской Аравии и её народа с началом священного для мусульман месяца Рамадан, передав наилучшие пожелания также королю Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду. Далее диалог сосредоточился на сотрудничестве в рамках ОПЕК+. Собеседники подчеркнули, что данный формат играет ключевую роль в обеспечении стабильности на мировом энергетическом рынке. Обе стороны выразили готовность продолжить работу по соблюдению обязательств в рамках соглашения для поддержания баланса спроса и предложения на рынке нефти.
«С учётом проведённых на территории королевства международных контактов Мухаммед ибн Салман отметил важность урегулирования украинского кризиса, а также выразил готовность и далее всячески способствовать нормализации российско-американских отношений», — говорится в сообщении Кремля.
В завершение президент и наследный принц отметили высокий уровень взаимодействия и подтвердили настрой на его дальнейшее развитие в духе взаимного уважения и конструктивного подхода.
Напомним, что 11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры между представителями США и Украины. В течение девяти часов делегации обсуждали способы урегулирования конфликта. В итоге Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. Путин в ответ тоже дал согласие на перемирие, но с некоторыми нюансами.