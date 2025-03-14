Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом

13 марта состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. В ходе беседы были затронуты аспекты двусторонних отношений в рамках ОПЕК+ и текущая международная ситуация. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер начал разговор с поздравления руководства Саудовской Аравии и её народа с началом священного для мусульман месяца Рамадан, передав наилучшие пожелания также королю Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду. Далее диалог сосредоточился на сотрудничестве в рамках ОПЕК+. Собеседники подчеркнули, что данный формат играет ключевую роль в обеспечении стабильности на мировом энергетическом рынке. Обе стороны выразили готовность продолжить работу по соблюдению обязательств в рамках соглашения для поддержания баланса спроса и предложения на рынке нефти.

«С учётом проведённых на территории королевства международных контактов Мухаммед ибн Салман отметил важность урегулирования украинского кризиса, а также выразил готовность и далее всячески способствовать нормализации российско-американских отношений», — говорится в сообщении Кремля.