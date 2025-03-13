Путин согласился на перемирие на Украине. Но есть нюансы

Россия согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, но это должно привести к долгосрочному миру. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко 13 марта.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — пояснил российский лидер, повторив, что «мы — за перемирие на 30 суток, но есть нюансы».