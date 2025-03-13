Путин согласился на перемирие на Украине. Но есть нюансы
Путин заявил, что Россия согласна прекратить боевые действия на Украине
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Россия согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, но это должно привести к долгосрочному миру. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко 13 марта.
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«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — пояснил российский лидер, повторив, что «мы — за перемирие на 30 суток, но есть нюансы».
Life.ru уже сообщал, вечером в четверг, 13 марта, у президента России Владимира Путина запланирована встреча со спецпосланником президента США Стивеном Утикоффом. Если верить журналисту Андрею Колесникову, она состоится после завершения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Сам, Лукашенко, кстати, подтвердил, что такая встреча ожидается, но, по его сведениям, она может произойти и завтра.