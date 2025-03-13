Лукашенко выдал инсайд по переговорам Путина с США о 30-дневном перемирии

Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с представителями США о возможности введения 30-дневного перемирия на Украине совсем скоро — 13 или 14 марта. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Сегодня-завтра Владимир Владимирович будет разговаривать с представителями, посланцами президента США на эту тему», — сказал белорусский лидер.