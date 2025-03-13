Лукашенко выдал инсайд по переговорам Путина с США о 30-дневном перемирии
Лукашенко подтвердил, что Путин встретится с представителями США 13 или 14 марта
Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с представителями США о возможности введения 30-дневного перемирия на Украине совсем скоро — 13 или 14 марта. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Сегодня-завтра Владимир Владимирович будет разговаривать с представителями, посланцами президента США на эту тему», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что российский президент затронет широкий круг вопросов, не ограничиваясь только урегулированием конфликта на Украине. Он также предположил, что решения по двусторонним отношениям будут приниматься в комплексном порядке.
К слову, сам президент Белоруссии уверен, что Украина в конечном итоге не согласится на 30-дневный режим прекращения огня. Кроме того, Лукашенко назвал условие, при котором удастся договориться об урегулировании на Украине. По его словам, Россия обладает «большими козырями», поэтому договориться об урегулировании удастся, когда Москва «их достанет».
Life.ru