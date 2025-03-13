Лукашенко считает, что Киев не согласится на перемирие
Александр Лукашенко. Фото © Life.ru
Украина, скорее всего, не согласится в итоге на 30-дневный режим прекращения огня, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Если это перемирие, значит все замерло и никакого движения. Но на это, скорее всего, украинцы не согласятся», — сказал он журналистам во время своей встречи с Владимиром Путиным в Кремле.
При этом, по мнению белорусского лидера, США знали, что на Россию нельзя «нажать», и поэтому «нажали» на украинские власти.
«На этих (Киев) нажмем — можно нажать, на этих (Москва) не нажмешь... Деваться некуда. Согласились. Тридцать дней так тридцать дней», — сказал Лукашенко в эфире Первого канала.
Напомним, по итогам встречи делегаций США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия) было заявлено, что Киев готов объявить 30-дневное прекращение огня. Президент Штатов выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин тоже согласится прекратить боевые действия на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков считает, что предложенное Вашингтоном и Киевом 30-дневное перемирие на Украине — не что иное, как временная передышка для ВСУ.