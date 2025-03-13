Лукашенко считает, что Киев не согласится на перемирие

Украина, скорее всего, не согласится в итоге на 30-дневный режим прекращения огня, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Если это перемирие, значит все замерло и никакого движения. Но на это, скорее всего, украинцы не согласятся», — сказал он журналистам во время своей встречи с Владимиром Путиным в Кремле.

При этом, по мнению белорусского лидера, США знали, что на Россию нельзя «нажать», и поэтому «нажали» на украинские власти.